Росіяни обстріляли Богодухів — є загибла та поранені, серед яких підліток

Наслідки російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська обстріляли Богодухів Харківської області з РЗВО "Торнадо-С". Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще вісім осіб поранені, серед яких є підліток.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у четвер, 22 серпня.

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Обстріл Богодухова 22 серпня

22 серпня близько 15:30 російські військові атакували місто Богодухів. Внаслідок обстрілу загинув 56-річний чоловік, який працював на городі. Завтра він мав відзначати своє 57-річчя.

Наслідки російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Ще восьмеро людей отримали поранення, серед яких 15-річний підліток. Неповнолітнього госпіталізували з уламковим пораненням лівої руки.

Наслідки російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Обстріл пошкодив як багатоквартирні, так і приватні житлові будинки, господарські споруди, приміщення двох цивільних підприємств, а також автомобілі.

Наслідки російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, через обстріл спалахнула пожежа на площі 3 гектари у лісовому масиві поблизу села Семенів Яр. Пожежники продовжують боротьбу з вогнем.

Наслідки російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Згідно з попередніми даними, для атаки використовували реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". Богодухівська окружна прокуратура Харківської області відкрила досудове розслідування у справі про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наслідки російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура