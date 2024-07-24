Вибухи у Харкові 24 липня - у місті повітряна тривога

У Харкові пролунали вибухи — на місці влучання виникла пожежа
Вибухи у Харкові пролунали вдень 24 липня. Російські окупанти завдали по місту ракетного удару, на місці влучання спалахнула пожежа.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та Повітряні сили.
Вибухи в Харкові 24 липня
Оновлено 12:25. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на зараз без постраждалих. Огляд ще триває.
За словами Терехова, близько 12:12 у Харкові пролунав потужний вибух. За кілька хвилин місцеві жителі почули ще один вибух.
"Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", — повідомив мер міста.
Напередодні Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях де оголошена повітряна тривога. Зокрема, про загрозу застосування балістики.
Наразі повітряна тривога оголошена у половині областей України.
Нагадаємо, що в ніч проти 24 липня повітряна тривога протривала понад шість годин. Небезпеку неодноразово оголошували у зв'язку з загрозою ударних безпілотників, застосуванням балістичного озброєння, авіаційних засобів ураження та пусків КАБ в Донецькій області.
Під час тривоги вибухи лунали в Київській області в ніч проти 24 липня, перед цим Повітряні сили попередили про рух БпЛА в регіоні. Також гучно було в Одеській, де українські бійці успішно вполювали "шахед". Крім того, раніше вибухи гриміли й у Харкові.
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