У Харкові росіяни FPV-дроном вбили доцента авіаційного інституту

Автівка, у яку влучив дрон. Фото: Поліція Харківщини

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Геннадій Симбірський. Ворожий безпілотник влучив у автомобіль, яким викладач їхав до міста.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Національний аерокосмічний університет "ХАІ".

Допис "ХАІ". Фото: скриншот з facebook

Атака на цивільне авто

За інформацією університету, російський FPV-дрон на оптоволокні атакував автомобіль на трасі поблизу П'ятихаток. За кермом перебував Геннадій Симбірський. У колективі "ХАІ" згадують загиблого як професійного викладача, наставника та чуйну людину.

"Неймовірно добра людина. Професійний, чуйний викладач, колега, наставник. Завжди уважний, зважений, інтелігентний. Саме таким його знали всі, кому пощастило працювати й навчатися поруч", — йдеться у повідомленні університету.

У ХАІ також зазначили, що Геннадій Симбірський продовжив справу свого батька — професора Дмитра Симбірського, який виховав не одне покоління інженерів.

Загиблий доцент. Фото: "ХАІ"

Родина потребує допомоги

Після загибелі викладача без чоловіка залишилася дружина Ольга. Крім того, родина опікувалася близько двадцятьма безпритульними собаками, яких прихистила після початку повномасштабного вторгнення. Університет звернувся до харків'ян, випускників та всіх небайдужих із проханням підтримати сім'ю загиблого матеріально.

Що відомо про удар

Учора, 24 липня, російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль на трасі поблизу П'ятихаток. Внаслідок удару 67-річний водій загинув на місці, ще 57-річний чоловік дістав поранення. Згодом безпілотник атакував ще один легковик — його водія госпіталізували.

Раніше Новини.LIVE писали, що Росія активно використовує ділянки кордону на Харківщині для запуску ударних безпілотників по українській території. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, дрони заходять з різних напрямків, тому українські військові посилюють захист уздовж кордону.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.