У Харкові сталася потрійна ДТП, є постраждалі

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 5 січня, у Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Повідомляється, що на вулиці Дерев'янка зіткнулися 3 легкових автомобілі: Volkswagen, Dacia та Renault.

На місце події оперативно прибили два відділення рятувальників. Вони за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого чоловіка з одного понівеченого авто.

Внаслідок аварії троє людей постраждали. Їх шпиталізували до медичного закладу.

"Шановні водії! Будьте уважні та обережні на дорогах, особливо під час ускладнення погодних умов!" — наголошують у ДСНС.

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Харківщини судили чоловіка, який у нетверезому стані сів за кермо автомобіля й спричинив смертельну ДТП. Тоді внаслідок автопригоди загинув його товариш.

Додамо, правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельне ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.