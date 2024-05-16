У Харкові трапилося влучання — Терехов розповів деталі

Працівники ДСНС ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок російської атаки в Основʼянському районі міста ввечері в четвер, 16 травня, трапився приліт. Зайнялася пожежа.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram-каналі.

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"Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання — пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — розповів Терехов.

Він додав, що атака ворожих БпЛА триває, на місто прямують нові "шахеди".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські загарбники завдали п'ять ударів по Харкову.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що ввечері 16 травня в Харкові лунали сильні вибухи. Синєгубов повідомив, що виявили влучання в Холодногорівському районі міста.

Також ми писали, що російські загарбники обстрілювали Харків і вночі, 16 травня. Відомі подробиці атаки.