У Харкові трапилося влучання — Терехов розповів деталі
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок російської атаки в Основʼянському районі міста ввечері в четвер, 16 травня, трапився приліт. Зайнялася пожежа.
Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram-каналі.
Наслідки атаки на Харків 16 травня
"Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання — пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — розповів Терехов.
Він додав, що атака ворожих БпЛА триває, на місто прямують нові "шахеди".
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські загарбники завдали п'ять ударів по Харкову.
Нагадаємо, що ввечері 16 травня в Харкові лунали сильні вибухи. Синєгубов повідомив, що виявили влучання в Холодногорівському районі міста.
Також ми писали, що російські загарбники обстрілювали Харків і вночі, 16 травня. Відомі подробиці атаки.
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