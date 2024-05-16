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У Харкові трапилося влучання — Терехов розповів деталі

16 травня 2024 23:48
оновлено: 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Харкові трапилося влучання — Терехов розповів деталі
Працівники ДСНС ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок російської атаки в Основʼянському районі міста ввечері в четвер, 16 травня, трапився приліт. Зайнялася пожежа.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram-каналі.

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Наслідки атаки на Харків 16 травня

"Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання — пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — розповів Терехов. 

Він додав, що атака ворожих БпЛА триває, на місто прямують нові "шахеди".

Наслідки атаки на Харків 16 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські загарбники завдали п'ять ударів по Харкову.

Наслідки атаки на Харків 16 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що ввечері 16 травня в Харкові лунали сильні вибухи. Синєгубов повідомив, що виявили влучання в Холодногорівському районі міста.

Також ми писали, що російські загарбники обстрілювали Харків і вночі, 16 травня. Відомі подробиці атаки.

Харків
пожежа
безпілотники
Харківська область
обстріли
Ігор Терехов
повітряна тривога
війна в Україні
війна

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