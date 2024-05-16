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Росія завдає ударів по Харкову — лунають сильні вибухи

16 травня 2024 00:07
оновлено: 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 16 травня — місто під потужним обстрілом РФ
Дим після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 16 травня пролунали внаслідок російського обстрілу. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. 

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Вибухи в Харкові 16 травня

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" — зазначив Синєгубов.

Вибухи в Харкові 16 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Тим часом в Харківській області триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні 16 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

За словами бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", Харків атакують ракетами.

Вибухи в Харкові 16 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника

Нагадаємо, що ввечері 15 травня в Харкові також лунали вибухи. Стався черговий приліт по району житлової забудови. Наразі відомо про одного постраждалого.

Також ми писали, що 15 травня вибухи було чути й у Дніпрі. Крім того, було гучно й у Миколаєві. Відомі деталі.

вибух
Харківська область
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окупанти
Харків
повітряна тривога
ракети
небезпека
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війна
атака

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