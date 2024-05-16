Вибухи в Харкові зараз 16 травня — місто під потужним обстрілом РФ

Росія завдає ударів по Харкову — лунають сильні вибухи
Вибухи в Харкові зараз 16 травня пролунали внаслідок російського обстрілу. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи в Харкові 16 травня
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" — зазначив Синєгубов.
Тим часом в Харківській області триває повітряна тривога.
За словами бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", Харків атакують ракетами.
Нагадаємо, що ввечері 15 травня в Харкові також лунали вибухи. Стався черговий приліт по району житлової забудови. Наразі відомо про одного постраждалого.
Також ми писали, що 15 травня вибухи було чути й у Дніпрі. Крім того, було гучно й у Миколаєві. Відомі деталі.
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