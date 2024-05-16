Вибухи в Харкові зараз 16 травня — місто під потужним обстрілом РФ

Дим після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Харкові зараз 16 травня пролунали внаслідок російського обстрілу. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Харкові 16 травня

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" — зазначив Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Тим часом в Харківській області триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

За словами бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", Харків атакують ракетами.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника

Нагадаємо, що ввечері 15 травня в Харкові також лунали вибухи. Стався черговий приліт по району житлової забудови. Наразі відомо про одного постраждалого.

Також ми писали, що 15 травня вибухи було чути й у Дніпрі. Крім того, було гучно й у Миколаєві. Відомі деталі.