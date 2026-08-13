У Харкові вже понад 220 тисяч ВПО: за тиждень прибули ще тисячу

Люди на вокзалі. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Харкові на обліку перебувають 220 755 внутрішньо переміщених осіб. Лише за останній тиждень до міста прибули ще 1040 ВПО. Серед новоприбулих переважно люди з громад Харківської області, де розширюється зона примусової евакуації.

Про це повідомила директорка Департаменту по роботі з ВПО Вікторія Івченко в коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Скільки ВПО перебуває у Харкові

Станом на зараз у Харкові на обліку перебувають 220 755 внутрішньо переміщених осіб. За останній тиждень до міста прибули ще 1040 переселенців.

Серед новоприбулих ВПО переважно люди із Шевченківської, Куп'янської, Богодухівської та Золочівської громад. За словами Вікторії Івченко, кількість нових переселенців збільшується через розширення зони примусової евакуації.

"Сьогодні на обліку міста Харкова перебуває 220 755 внутрішньопереміщених осіб. Тільки за минулий тиждень до міста Харкова прибуло 1040 внутрішньопереміщених осіб. Переважно це ВПО із Шевченківської громади, Куп'янської громади, Богодухівська, Золочівська громади.

Ми спостерігаємо саме збільшення прибуття внутрішньопереміщених осіб до міста Харкова. У зв'язку з тим, що зона евакуації, саме примусової, розширюється і саме кількість внутрішньопереміщених осіб, яка прибуває до міста Харкова, ми бачимо дуже велике зростання. За дорученням міського голови нашим департаментом по роботі з внутрішньопереміщеними особами, на постійній основі здійснюються медичні огляди саме до місць тимчасового проживання", — пояснила Івченко.

Де проживають переселенці

У Харкові працюють 58 місць тимчасового проживання, де мешкають близько 8 тисяч ВПО. Серед них — понад 800 дітей.

Для внутрішньо переміщених осіб також запровадили знижки на рієлторські послуги. Їхній розмір становить 7–10%.

Харківський міський департамент по роботі з ВПО відповідає, зокрема, за сприяння у реалізації прав внутрішньо переміщених осіб та організацію підтримки для них.

Новини.LIVE інформували, що у Харкові на постійній основі проживають понад 217 тисяч людей, які переїхали до міста через війну. Серед них близько 14,5 тисячі дітей, які навчаються у місцевих школах. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що ці люди вже стали частиною Харківської громади.

Новини.LIVE також писали, що раніше Ігор Терехов запропонував обмежити статус внутрішньо переміщеної особи п’ятьма роками, протягом яких держава має забезпечити інтеграцію людей у нові громади. Він закликав замінити розрізнені програми допомоги єдиною державною політикою із соціальним супроводом переселенців. За словами Терехова, підтримка має включати не лише виплати, а й допомогу з житлом, працевлаштуванням та повноцінною інтеграцією.