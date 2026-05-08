Терехов: Статус переселенців треба давати на п'ять років

Терехов: Статус переселенців треба давати на п’ять років

Дата публікації: 8 травня 2026 11:26
Терехов: Статус переселенців треба давати на п’ять років
Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Держава зобов'язана зробити так, щоб за п'ять років вимушені переселенці повністю інтегрувалися в громаду. У питанні інтеграції ВПО треба перейти від розрізнених програм до єдиної державної політики.

Як повідомляє Новини.LIVE, таке переконання висловив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов в інтерв'ю "Укрінформ". 

Статус переселенців на п'ять років

"Вважаю, цей статус переселенців не має бути довічним. Його треба давати, приміром, на п'ять років. Протягом цього часу держава разом із органами місцевого самоврядування зобов'язана зробити так, щоб люди повністю інтегрувалися в громаду. Можна зробити день вимушеного переселенця — я б запропонував 25 лютого — і щороку підбивати певні підсумки: що зроблено, що ще потрібно і план на наступний рік. Тоді воно буде працювати. Допомога переселенцям — це ж не лише виплати, це створення умов, за яких люди можуть залишатися", — підкреслив Терехов.

Головна проблема з питанням ВПО, на його думку, — відсутність на рівні держави цілісної системи, яка б супроводжувала людину від моменту переміщення до повної інтеграції в нову громаду або до повернення додому, якщо це колись буде можливим.

"У межах Асоціації прифронтових міст і громад ми з колегами запропонували концепцію єдиного маршруту для переселенців — коли держава і громада працюють як єдина система. Щоб людина не ходила по інституціях, щось випрошуючи, а отримала індивідуальний соціальний супровід", — зазначив очільник АПМГ.

Читайте також:

Він наголосив, що в нинішній ситуації держава має перейти від розрізнених програм, які зараз існують, до єдиної політики з чіткими показниками результативності: скільки людей інтегрувалося остаточно, отримали житло, стабільну роботу.

"Прифронтові міста і громади зараз несуть найбільше навантаження, тому державна фінансова модель має це врахувати, бо гроші повинні йти за людиною в ту громаду, де вона фактично проживає. Треба змінювати підхід і створювати системну підтримку. І це зона спільної відповідальності держави і місцевого самоврядування перед тими людьми, які все втратили і свідомо обрали Україну — вони не залишилися в окупації", — констатував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Ігор Терехов розповідав, що Харків поступово оживає і до міста повертаються мешканці. Однак через постійні обстріли не можна говорити про масове повернення.

Водночас у Харківській міській раді повідомили, що в Харкові зростає кількість внутрішньо переміщених осіб. Тут для них працює система підтримки та базова допомога. 

переселенці Ігор Терехов Харків
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
