У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару

Багатоповерхівка в Харкові після обстрілу 8 липня 2026 року. Фото: ДСНС України

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Увечері в середу, 8 липня, у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. До них залучали рятувальників, саперів, верхолазів і комунальників. Двоє людей загинули, а кількість постраждалих перевищила чотири десятки.

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки російської атаки на Харків 8 липня

Постраждали 42 людини, зокрема четверо дітей. Понад 20 людям знадобилася допомога психологів ДСНС.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що вранці 8 липня росіяни атакували Харків. Під ударом опинилася п'ятиповерхівка в Немишлянському районі міста. Станом на 11:37 було відомо про двох жертв і понад два десятки постраждалих.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що впродовж доби 7 липня під російськими обстрілами перебували Харків і 12 населених пунктів області. Двоє людей загинули. Постраждалих понад 30, шестеро з них — діти.