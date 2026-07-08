Обстріл Харкова: двоє загиблих, 23 постраждалих у місті

Наслідки удару по будинку. Фото: Харківська ОВА

Російські війська вранці, 8 липня, завдали удару по Харкову. Під вогнем опинився житловий п'ятиповерховий будинок у Немишлянському районі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще понад 20 — постраждали. На місці продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко з місця удару.

Загиблі та постраждалі

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей приблизно 60-річного віку. Їхні особи ще встановлюють. Серед 23 постраждалих 16 людей отримали поранення. Це, зокрема, хлопці віком 17, 16 і 3 роки, а також 12-річна дівчинка. П'ятеро постраждалих залишаються в лікарні. Один чоловік перебуває у важкому стані, йому проводять операцію. Ще семеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці.

Начальник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких повідомив, що тип боєприпасу поки встановлюють. Тому наразі остаточні висновки зроблять після обстеження місця удару.

"Один із засобів ураження влучив у багатоквартирний будинок на рівні п'ятого поверху. Зараз триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють комунальні служби, ДСНС, поліція та екстрена медична допомога. Є інформація про одну людину, яка може перебувати під завалами, але ми сподіваємося, що вона не підтвердиться", — сказав Богдан Гладких.

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Руйнування після удару

Унаслідок атаки в будинку частково зруйновано п'ятий поверх. Також пошкоджено два автомобілі, які стояли поруч. Ще в одному місці влучання загорілася господарська споруда площею 40 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували.

Екстрені служби продовжують розбирати завали, перевіряють, чи не залишилися під ними люди, та ліквідовують наслідки російського удару.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вдень 7 липня завдали авіаудару по Харкову керованими авіабомбами. Під удар потрапив Шевченківський район міста. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще понад 10 звернулися по допомогу до медиків. Серед постраждалих є діти.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська зранку, 6 липня, продовжили атаки по одному з об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" у Харківській області після нічного комбінованого удару по Україні. На об’єкті спалахнула пожежа, внаслідок атаки постраждав працівник підприємства — йому надали домедичну допомогу, наразі він перебуває в лікарні.