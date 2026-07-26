У Харкові зросла кількість постраждалих після удару по будинку

Наслідки удару дрона по приватному будинку у Харкові. Фото: ХОВА

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового удару російського дрона по приватному житловому будинку у Слобідському районі. Станом на зараз відомо про 12 поранених людей, серед них двоє дітей. Також внаслідок атаки загинула жінка.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Атака на Харків. Фото: Нацполіція

Постраждалі унаслідок атаки

За словами Олега Синєгубова, серед постраждалих — 10-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Дитину з вибуховим пораненням госпіталізували. Дівчина отримала гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці.

Також гостру реакцію на стрес діагностували у 75-річної та 42-річної жінок, а також у 62-річного чоловіка. Серед інших постраждалих — 54-річний, 85-річний та 65-річний чоловіки, а також жінки віком 45, 65, 53 та 34 роки.

Наслідки дронової атаки

Внаслідок ворожого удару приватний будинок був повністю зруйнований, ще 15 зазнали пошкодження. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Наслудки влучання у приватний будинок. Фото: Нацполіція

Також протягом дня у Харкові зафіксували ще кілька випадків атак та падіння ворожих безпілотників. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про падіння FPV-дрона у Шевченківському районі. За його словами, безпілотник не здетонував, постраждалих немає. На місці працюють профільні служби. Крім того, у Основ’янському районі зафіксували атаку ударного БпЛА на АЗС. Дрон також не вибухнув. Наразі вибухотехніки обстежують місце події та проводять роботи зі знешкодження боєприпасу.

Що відомо про атаку

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 26 липня російські війська атакували Харків кількома типами безпілотників. У Шевченківському районі FPV-дрон на оптоволокні влучив в автомобіль хлібокомбінату — поранення отримав 43-річний водій. У Слобідському районі спочатку зафіксували удар "Шахедом" на відкритій території, а згодом і влучання дрона типу "Бандероль" у приватний житловий будинок.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.