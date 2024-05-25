У Харокві рятувальники шукають 11 працівників гіпермаркету, — прокуратура
За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, ворог вдарив по гіпермаркету у Харкові авіаційною бомбою УМПБ Д-30. Наразі триває рятувальна операція, шукають 11 працівників гіпермаркету.
Про це Фільчаков повідомив у суботу, 25 травня.
Під уламками шукають працівників гіпермаркету
"Рятувальники шукають 11 працівників гіпермаркету", — Фільчаков
За його словами, російські загарбники вдарили по "Епіцентру" в Харкові авіаційною бомбою УМПБ Д-30. Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти вдарили КАБами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Відомо про двох загиблих, багато людей зникло безвісти.
Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.
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