Паливна криза та нова тактика армії Росії на фронті

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Паливна криза в Росії поки не призвела до зупинки бойової техніки на фронті. Водночас російські війська постійно змінюють тактику та дедалі частіше використовують малі групи піхоти. Окремою загрозою залишаються реактивні "Шахеди", які можуть змінювати маршрут під час польоту.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник командира 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

Паливо для фронту

Паливна криза в Росії, за словами військового, не означає, що російські війська залишилися без ресурсів для виконання бойових завдань. Росіяни насамперед забезпечують власну армію, оскільки для продовження війни їм потрібні великі запаси пального.

"Війна — це ресурси, і росіяни завжди будуть у першу чергу забезпечувати свої власні збройні сили. Не можна сказати, що в них раптом закінчилося пальне для виконання бойових завдань", — зазначив Маляревич.

Водночас він наголосив, що пального в російських військ стало менше, адже воно щодня використовується у великих обсягах.

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Тактика ударів

Російські війська постійно змінюють підходи до ведення бойових дій. Це стосується не лише ударів по прифронтових територіях, а й загальної війни між Україною та Росією.

"Це постійно відбувається — і з нашого боку, і з їхнього. Вони намагаються щось змінити, щоб бути непомітними та завдавати більше уражень", — розповів заступник командира бригади.

За його словами, війна поступово перетворюється на протистояння на виснаження. Йдеться як про матеріальні ресурси, так і про фізичне навантаження на військових.

"Намагаємося завдавати ураження тими засобами, які є. Це вже війна на виснаження — і матеріальне, і фізичне", — додав Маляревич.

Рух малими групами

На фронті російські військові продовжують використовувати невеликі тактичні групи. Водночас для пересування дедалі частіше обирають не транспорт, а рух пішки. За словами Маляревича, це пов'язано з необхідністю розосередити військових і зменшити ризик одночасного ураження всієї групи. Коли бійці пересуваються автомобілем або на наземному роботизованому комплексі, вони залишаються більшою групою та можуть стати однією ціллю.

"Інфільтрація зараз усе більше відбувається пішки. І ми на свої позиції рухаємося ногами, і вони — для того, щоб розосередитися", — пояснив військовий. Водночас техніку росіяни продовжують використовувати.

Однак під час руху на транспорті виникає ще одна проблема — шум двигуна заважає почути наближення інших засобів.

Реактивна загроза

Окремо Маляревич розповів про застосування Росією реактивних "Шахедів". Такі дрони становлять додаткову небезпеку через високу швидкість і можливість змінювати маршрут під час польоту. Військовий зазначив, що виявлення та знищення таких безпілотників є складним завданням. Водночас українські військові вже мають засоби, які дають змогу перехоплювати ці цілі в певних умовах.

"Це дійсно велика проблема. Їх набагато важче наздогнати, але є засоби, якими це можна зробити в певний момент руху", — сказав Маляревич.

За його словами, значну роль відіграють навички українських операторів і штурманів. Російські дрони можуть змінювати маршрут, а рішення щодо подальшого руху ухвалюються вже під час польоту. За виявленням і знищенням таких цілей стежать тисячі людей по всій Україні.

Більше перехоплювачів

Говорячи про тактику застосування ударних безпілотників, Маляревич наголосив, що "Шахеди" та ракети виконують різні завдання. За його словами, не можна говорити, що росіяни використовують безпілотники винятково для того, щоб відволікати українську протиповітряну оборону від ракетних ударів.

"Немає такого, що "Шахеди" використовують для того, щоб повністю вивести нашу ППО. ППО, яке працює по ракетах, не працює по "Шахедах" так само — це зовсім різні завдання", — пояснив військовий.

Він навів приклад нещодавньої атаки, коли близько 25 "Шахедів" зайшли з північної та західної частин Харківщини. За словами Маляревича, українським силам вдалося знищити всі ці дрони.

"Більше "Шахедів" — більше перехоплювачів. Усе це має бути з економією", — зазначив заступник командира 429-ї бригади.

Дрони над Харковом

Російські війська також дедалі частіше намагаються застосовувати FPV-дрони для ударів по Харкову. Водночас Маляревич пояснив, що 429-та бригада безпілотних систем "Ахіллес" безпосередньо не займається знищенням FPV-дронів, а працює проти "Шахедів" та інших безпілотників.

"Ми маємо все необхідне для того, щоб виконувати бойові завдання. Ми FPV не збиваємо, ми працюємо проти "Шахедів" та інших дронів, які летять із боку Харкова", — сказав Маляревич.

Він додав, що бригада працює одразу в трьох областях. На його думку, мобільні вогневі групи також мають необхідні засоби, хоча потреба в них може бути більшою. Водночас питання забезпечення таких підрозділів, за словами військового, варто адресувати військовій адміністрації.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують запустити експериментальний проєкт для захисту міста від FPV-дронів на оптоволоконному керуванні. Небезпека таких атак уже поширюється не лише на окремі райони, а й на інші частини міста. Паралельно область посилює захист медиків, які працюють під обстрілами. Понад 70 автомобілів екстреної допомоги вже мають системи РЕБ.

Також Новини.LIVE писали, що після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.