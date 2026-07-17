Куп'янський напрямок: Росія штурмує на мотоциклах

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку російські війська дедалі рідше використовують важку техніку для штурмів. Натомість окупанти атакують на мотоциклах, квадроциклах і невеликими піхотними групами. Водночас українські військові регулярно знищують склади пального, боєприпасів і місця запуску ворожих дронів, однак армія РФ поки не відчуває нестачі ресурсів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів офіцер відділення комунікацій 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Вадим Понька.

Штурми без бронетехніки

Останнім часом російські війська змінили тактику наступу на Куп'янському напрямку. Замість бронетехніки вони все частіше використовують легкий транспорт і намагаються непомітно просуватися малими групами. Крім цього, українським захисникам щодня доводиться протидіяти ворожим дронам та авіаударам.

"Ми працюємо на Куп'янському напрямку. Ворог час від часу здійснює штурми за допомогою квадроциклів і мотоциклів, важку техніку зараз не задіює. Також він активно застосовує тактику інфільтрації — просочування малими групами по одній-дві людини. Щодня дошкуляють ворожі дрони та авіація, яка скидає КАБи. Ці авіабомби дуже руйнівні, адже від них насамперед страждають житлові будинки та цивільна інфраструктура", — розповів Вадим Понька.

Удари по тилу

Українські військові регулярно працюють по важливих цілях у тилу противника. Серед них — місця запуску безпілотників, антени операторів БпЛА, склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і генератори. За словами офіцера, особливу увагу приділяють саме операторам дронів, адже їхнє знищення суттєво послаблює можливості ворога.

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"Наші пілоти регулярно завдають глибинних ударів по антенах ворожих операторів БпЛА та місцях запуску дронів. Знищувати ворожу піхоту — це добре, але коли вдається ліквідувати пілота безпілотника, це ще краще, бо це дає додатковий час нашим військовим. Працювати непросто, адже вони добре маскуються, але ми продовжуємо робити на цьому акцент", — додав офіцер.

Пальне для армії

Попри регулярні удари по складах пального та повідомлення про дефіцит пального в Росії, окупаційні війська не припиняють штурми. За словами Вадима Поньки, українські захисники постійно знищують запаси паливно-мастильних матеріалів, однак російська армія все ще отримує необхідне забезпечення.

"Ми вибиваємо їхні генератори, час від часу знищуємо склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Про це є наші звіти та відеопідтвердження. На жаль, вони все одно їздять і працюють. Можливо, цивільне населення Росії й відчуває дефіцит пального, але свою армію вони все ж забезпечують. Тому ми й надалі намагаємося знаходити та знищувати їхні запаси, навіть попри те, що вони їх ретельно маскують", — підсумував Понька.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують тиснути на Куп'янському напрямку, але дедалі частіше використовують нову тактику. Замість великих штурмових підрозділів окупанти наступають малими групами, які майже безперервно намагаються прорвати українську оборону. Водночас ворог активно застосовує безпілотники та адаптує логістику до нових умов війни.