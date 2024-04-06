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Удар по Харкову — росіяни вбили людину та поранили сімох

6 квітня 2024 02:46
оновлено: 03:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Удар по Харкову — росіяни вбили людину та поранили сімох
Працівники ДСНС ліквідовують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару російських загарбників по Харкову в ніч проти суботи, 6 квітня, є загиблий та сім поранених.

Про це Олег Синєгубов повідомляє в Telegram.

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"У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару окупантів загинув один цивільний чоловік. Дані встановлюються", — зазначив Синєгубов. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Голова адміністрації також додав, що наразі відомо про сімох постраждалих. За даними поліції Харківщини, серед травмованих дві жінки і п'ятеро чоловіків. З травмами та осколковими пораненнями їх доправили в лікарню.

Крім того, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та палає магазин.

"На місцях влучань працюють всі профільні служби. Поліцейські документують факти чергових злочинів військових РФ", — розповіли правоохоронці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Нагадаємо, що за даними Синєгубова, внаслідок обстрілу Росією Харкова в ніч проти суботи, 6 квітня, є влучання. Відомо, куди ударили російські окупанти.

Харків
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
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