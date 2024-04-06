Удар по Харкову — росіяни вбили людину та поранили сімох

Працівники ДСНС ліквідовують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару російських загарбників по Харкову в ніч проти суботи, 6 квітня, є загиблий та сім поранених.

Про це Олег Синєгубов повідомляє в Telegram.

Читайте також:

Що відомо про постраждалих внаслідок удару по Харкову 6 квітня

"У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару окупантів загинув один цивільний чоловік. Дані встановлюються", — зазначив Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Голова адміністрації також додав, що наразі відомо про сімох постраждалих. За даними поліції Харківщини, серед травмованих дві жінки і п'ятеро чоловіків. З травмами та осколковими пораненнями їх доправили в лікарню.

Крім того, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та палає магазин.

"На місцях влучань працюють всі профільні служби. Поліцейські документують факти чергових злочинів військових РФ", — розповіли правоохоронці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Нагадаємо, що за даними Синєгубова, внаслідок обстрілу Росією Харкова в ніч проти суботи, 6 квітня, є влучання. Відомо, куди ударили російські окупанти.