Удар по Харкову — що відомо про наслідки прильоту в спальний район

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявив, що один із російських безпілотників поцілив по двору в Шевченківському районі міста. Внаслідок цього пошкоджені авто, побиті гаражі,

Про це повідомляє Суспільне Харків.

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За словами Чубенка, пошкоджено чотири автівки, побиті близько десяти гаражів. Окрім того, в понад десяти квартирах багатоповерхівок, що поряд, вибуховою хвилею вибиті вікна.

"На зараз інформації про поранених або загиблих немає. Це — цивільна забудова, спальний район. Посеред гаражного кооперативу влучив "Шахед", — розповів спікер.

Він додав, що наразі криміналісти та вибухотехніки займаються пошуком частин безпілотника. Уламки дрона відправлять на експертизу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"

Нагадаємо, що близько півночі 2 березня у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили перед цим попереджали місцевих жителів про БпЛА в бік міста.

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт в одному з районів міста.