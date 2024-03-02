Удар по Харкову — що відомо про наслідки прильоту в спальний район
Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявив, що один із російських безпілотників поцілив по двору в Шевченківському районі міста. Внаслідок цього пошкоджені авто, побиті гаражі,
Про це повідомляє Суспільне Харків.
Наслідки удару по Харкову 2 березня
За словами Чубенка, пошкоджено чотири автівки, побиті близько десяти гаражів. Окрім того, в понад десяти квартирах багатоповерхівок, що поряд, вибуховою хвилею вибиті вікна.
"На зараз інформації про поранених або загиблих немає. Це — цивільна забудова, спальний район. Посеред гаражного кооперативу влучив "Шахед", — розповів спікер.
Він додав, що наразі криміналісти та вибухотехніки займаються пошуком частин безпілотника. Уламки дрона відправлять на експертизу.
Нагадаємо, що близько півночі 2 березня у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили перед цим попереджали місцевих жителів про БпЛА в бік міста.
Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт в одному з районів міста.
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