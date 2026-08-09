Терехов про атаку на Харків 9 серпня: зросла кількість постраждалих

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Харківщини

Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Харків продовжує зростати. За останніми даними міського голови Ігоря Терехова, травм зазнали 37 людей. Рятувальники продовжують працювати біля пошкодженої багатоповерхівки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

"Кількість постраждалих від ранкового терористичного обстрілу Харкова зросла до 37 осіб. Ще одна людина загинула", — написав мер Харкова.

Росія атакувала Харків

Російські війська атакували Харків уранці 9 серпня. Раніше Терехов повідомляв про три влучання та зазначав, що попередньо для ударів могли застосувати "Бандеролі". Одне з влучань припало безпосередньо у десятиповерховий житловий будинок, ще одне — у триповерхову складську будівлю.

У житловій багатоповерхівці внаслідок удару зруйновано перекриття між сьомим та десятим поверхами. Після влучання виникла пожежа. У складській будівлі за іншою адресою також спалахнув вогонь.

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Загалом внаслідок атаки пошкоджень зазнали 15 багатоповерхових житлових будинків. На місці прямого влучання тривають пошуки людей, які могли залишатися під завалами.

Спочатку було відомо про 12 постраждалих, пізніше їхня кількість зросла до 18, а згодом прокуратура повідомила вже про 23 людей, серед яких п'ятирічний хлопчик із гострою реакцією на стрес. Тепер, за інформацією Терехова, кількість постраждалих зросла до 37. Також відомо про одну загиблу людину.

Рятувальники розбирають завали

У ДСНС повідомили, що всі осередки пожеж, які виникли після російських влучань, уже ліквідовані. Водночас аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки продовжуються.

Найбільший обсяг робіт залишається біля десятиповерхового житлового будинку, де ударом зруйновано перекриття одразу кількох верхніх поверхів. Психологи ДСНС також працюють на місці та надають допомогу постраждалим і мешканцям будинку.

Що відомо про райони ударів

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, за ранковими даними Харківської ОВА, російські війська атакували Київський та Салтівський райони Харкова ракетами та безпілотниками. Загалом протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та ще 12 населених пунктів регіону. За даними начальника Олега Синєгубова, в Ізюмі поранень зазнали восьмеро людей. Там пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, десять автомобілів та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія атакувала залізничну станцію Лозова 6 серпня. Унаслідок удару постраждали 11 людей. Двоє працівників залізниці, які дістали тяжкі поранення, попри зусилля медиків померли. Через погіршення безпекової ситуації на Харківщині, Дніпропетровщині та Запорізькому напрямку Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів. Для частини пасажирів організували автобусні трансфери та пересадки на електрички. Також окремі рейси матимуть затримки, а деякі поїзди тимчасово курсуватимуть за скороченим маршрутом.