Удар по Харкову 9 серпня: є загибла та 18 постраждалих

Наслідки влучання в багатоквартирний будинок. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Харкові вранці 9 серпня російські війська завдали удару по житловій забудові. Одне з влучань припало безпосередньо у багатоповерховий будинок. За останніми даними, одна людина загинула, ще 18 постраждали. Під завалами можуть залишатися люди, тому пошуково-рятувальна операція триває.

Про наслідки атаки журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко розповіли міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких.

Влучання у житловий будинок

За словами Ігоря Терехова, попередньо російські війська застосували по Харкову "Бандеролі". Загалом у місті зафіксували три влучання. Одне з них припало безпосередньо на багатоповерхівку, ще одне — на складське приміщення. Міський голова наголосив, що удар стався вранці у вихідний день, коли люди перебували у своїх квартирах. На місці влучання рятувальники продовжують розбирати завали.

"Сьогодні зранку стався ворожий удар по місту Харкову. Було пряме влучання, попередньо це була "Бандероль". У житловий багатоповерховий будинок, на жаль. Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди", — розповів Ігор Терехов.

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Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Спочатку міська влада повідомляла про 12 поранених, один із яких перебував у вкрай тяжкому стані. Згодом кількість постраждалих зросла.

За останніми даними начальника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдана Гладких, постраждали вже 18 людей, одна людина загинула. Під завалами можуть перебувати люди, тому пошукова операція продовжується. Внаслідок одного з влучань зруйновано перекриття між 7-м та 10-м поверхами житлової багатоповерхівки.

Пошкоджено 15 багатоповерхівок

Наслідки удару не обмежилися будинком, у який припав прямий удар. За попередніми даними міської влади, пошкодження отримали загалом 15 багатоповерхових житлових будинків.

"Пряме влучання було тут, у цю житлову багатоповерхівку. І, крім цього, як я вже казав, складське приміщення", — зазначив Терехов.

Мер додав, що жодних військових об'єктів у будинку, куди припав удар, не було. За його словами, у неділю вранці люди просто відпочивали у своїх помешканнях.

"Ранковий час, люди просто спали вдома. Пряме влучання у житловий будинок. Тут немає жодного військового об'єкта, як ви розумієте. Люди відпочивали у неділю. І такий жах — це справжній тероризм", — сказав міський голова.

Повітряну тривогу оголосили після удару

Окремо Терехов прокоментував те, що на момент удару в Харкові не було оголошено повітряну тривогу. За його словами, зараз міська влада разом із військовими з'ясовує, чому про небезпеку не вдалося попередити завчасно.

"На той момент дійсно не було оголошено повітряної тривоги. Зараз розбираємося з військовими, як це могло статися. Я так розумію, що їх взагалі важко виявити. Вони летять на дуже низькій висоті і дуже швидко", — розповів Терехов.

Уламки боєприпасів. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Раніше Новини.LIVE писали, що у Білому Колодязі на Харківщині обстановка стала настільки небезпечною, що цивільні вже не можуть самостійно залишити селище. За останній місяць прикордонники бригади "Форпост" евакуювали звідти 18 місцевих жителів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Лозівській громаді Харківської області 8 серпня оголошували День жалоби за двома залізничниками, які загинули внаслідок російського удару по станції Лозова. На знак скорботи в громаді приспускали державні прапори та скасовували розважальні заходи.