Атака на Харків — кількість постраждалих зростає

Рятувальники та лікарі на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю, 25 липня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару кількість постраждалих продовжує зростати — наразі відомо про 12 поранених.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Сьогодні, 25 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами.

За інформацією мера міста, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE зазначив, що весь медичний персонал, а також пацієнти евакуйовані з лікарні, під завалами нікого немає.

За його словами, функціонування медичного закладу неможливе, потрібно робити повне обстеження та реконструкцію.

"Близько сімнадцяти людей медиків та п'ятнадцяти пацієнтів перебували у лікарні під час російського удару", — повідомив Синєгубов.

Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі Новини.LIVE зазначив, що серед постраждалих внаслідок атаки РФ на Харків — одна дівчинка 12 років.

Забашта додав, що росіяни вдарили двома КАБами по місту, один з них влучив в лікувальний заклад.

За даними голови Харківської ОВА, станом на 12:59 відомо про 12 постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову. До медзакладів доставили 4 людей.

"Усі отримують медичну допомогу в повному обсязі. Рятувальна операція триває", — зазначив Синєгубов.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що 25 липня російські війська завдали удару по Харкову, внаслідок чого загинула людина.

Також ми повідомляли, що у п'ятницю, 25 липня, російські загарбники завдали удару по Сумах.