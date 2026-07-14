Удари по Харківщині: серед постраждалих 11-річна дівчинка

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська вночі атакували Харківщину ударними безпілотниками. У Солоницівці постраждала 11-річна дитина. Загалом під ударами опинилися Харків і ще 12 населених пунктів області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, автозаправки та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Солоницівці

Під час нічної атаки безпілотників по селищу Солоницівка Харківського району постраждала 11-річна дитина. Медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у Солоницівці зросла до семи. За попередніми даними, троє людей також зазнали гострої реакції на стрес. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Постраждалі від атак

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 12 населених пунктів області. У Золочеві поранення отримали 21-річна та 29-річна жінки. В Ізюмі постраждав 71-річний чоловік, а в селі Борівське Шевченківської громади травмувався 50-річний чоловік.

Чим атакували

За добу російська армія застосувала одну ракету, дві керовані авіабомби, вісім дронів "Герань-2", один безпілотник "Ланцет", сім дронів "Молнія" та ще 23 безпілотники, тип яких встановлюють.

Наслідки атак

Унаслідок ударів пошкоджено будівлі, медичний заклад, дві автозаправні станції, залізничну інфраструктуру, автобуси, автомобілі, приватні будинки та господарські споруди у Харкові, Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 187 людей. Від початку роботи через нього пройшли вже 45 548 евакуйованих.

Фронт не стихає

Минулої доби на фронті зафіксували 244 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 15 разів атакували українські позиції поблизу Вовчанська, Фиголівки, Стариці, Лимана та у напрямку Ізбицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі й Охрімівки. На Куп'янському напрямку окупанти тричі штурмували позиції Сил оборони у напрямку Подолів і Голубівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, минулі сім днів стали для Харкова ще одним важким випробуванням. Російські війська завдали 35 ударів по п'яти районах міста, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок атак постраждали 92 людини, серед них 12 дітей, ще троє людей загинули.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська протягом доби, 12 липня, обстріляли 17 населених пунктів Харківської області. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, дитячий садок, медичний заклад, залізниця та автозаправна станція. На фронті російська армія не припиняє штурми українських позицій.