Удари ракетами та дронами по Харківщині: наслідки атак

Пожежа у Богухові після атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Минулої доби, 24 червня, російські війська атакували щонайменше 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед яких жителі Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Ворог застосовував ракети, реактивні системи залпового вогню та десятки безпілотників різних типів. Пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства, фермерські господарства та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Богодухову

Одним із найбільш резонансних обстрілів став удар по Богодухову. За даними слідства, близько 00:40 25 червня російські військові атакували місто безпілотником, попередньо типу "Герань-2". Дрон влучив у житловий сектор. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будинку та лінію електропередач. Крім того, спалахнула пожежа в гаражі та трьох автомобілях. Вогонь охопив площу 35 квадратних метрів.

Постраждали п’ятеро людей. У всіх медики діагностували гостру реакцію на стрес. За фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про воєнний злочин.

Постраждалі люди

У селі Губарівка поранення отримали чоловіки віком 32 та 54 роки. В Ізюмській громаді в селі Іскра поранені двоє чоловіків віком 39 і 54 роки. У селі Нова Гнилиця 40-річна жінка також зазнала гострої реакції на стрес. Ще один постраждалий — 61-річний чоловік, який перебував між селами Сухини та Скосогорівка.

Чим атакували

Для ударів по області російські війська використали дві ракети, одну реактивну систему залпового вогню, чотири дрони типу "Герань-2", безпілотник "Ланцет", дев’ять дронів "Молнія", п’ять FPV-дронів і ще 28 безпілотників, тип яких встановлюють фахівці.

Масштаби руйнувань

У Богодухівському районі пошкоджені електромережі, інтернатний заклад, приватні будинки, залізнична інфраструктура, автомобілі, гаражі та багатоквартирний будинок. У Куп’янському районі удари припали по елеватору, будівлі комунального підприємства, житловому будинку та електромережах.

Також руйнувань зазнали об’єкти в Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Зокрема, пошкоджено нежитлову будівлю, приватний будинок, два комбайни та будівлі фермерського господарства.

Евакуація населення

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 181 людину. Від початку його роботи там уже зареєстрували 42 113 евакуйованих.

Ситуація фронті

На фронті ситуація залишається напруженою. За добу українські військові зафіксували 232 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону поблизу Ветеринарного, Стариці, Синельникового та в напрямку Лимана, Ізбицького, Вільчі й Колодязного. На Куп’янському напрямку російські війська здійснили ще дві атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, після одного з російських ударів по Дергачах на Харківщині на території приватного домоволодіння виявили авіабомбу ФАБ-500. Боєприпас не здетонував, але впав просто на подвір’я та зруйнував господарську будівлю. Через високий ризик для місцевих жителів рятувальники спочатку евакуювали людей із небезпечної зони.

Також Новини.LIVE писали, що у неділю вдень, 21 червня, російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками. У місті лунали потужні вибухи. Зафіксовано влучання на території торговельного центру.