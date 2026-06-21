Росіяни обстріляли Харків: є влучання

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

У неділю вдень, 21 червня, російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками. У місті лунали потужні вибухи. Зафіксовано влучання на території торговельного центру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.

Атака РФ на Харків 21 червня: є влучання

Сьогодні вдень російські загарбники дронами завдали ударів по Харкову. Місцеві жителі чули потужні вибухи.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, російський безпілотник влучив на стоянку торговельного центру у Салтівському районі. Наразі деталі наслідків ворожої атаки уточнюються.

"Зафіксовано влучання ворожого дрону на парковку торговельного центру у Салтівському районі. Подробиці зʼясовуємо", — написав Терехов.

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Згодом він додав, що минулося без постраждалих та руйнувань.

Скриншот повідомлення Терехова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська активізували застосування дронів на оптоволокні на Харківському напрямку та розширюють радіус їхнього використання. Такі безпілотники здатні долітати навіть до околиць Харкова, створюючи додаткову загрозу для регіону. Українські військові фіксують зростання цієї тактики та працюють над способами протидії.

Новини.LIVE також писали, що 21 червня у Харкові російський безпілотник атакував 12-поверховий житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок удару пошкоджено верхні поверхи будівлі та вибито вікна. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань і наслідки атаки.