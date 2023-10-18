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В одному з районів Харкова горить ТЦ

18 жовтня 2023 19:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В одному з районів Харкова горить ТЦ
Працівники ДСНС працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В супермаркеті "Клас" в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, даних про постраждалих немає.

Про це повідомляє ДСНС.

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Рятувальники евакуювали вже 30 осіб з торгового центру, постраждалих попередньо немає.

"По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв.м і дах триповерхової будівлі на площі орієнтовно 200 кв.м", — повідомили в ДСНС.

Ліквідація пожежі
Ліквідація пожежі одним із працівників ДСНС. Фото: ДСНС
ДСНС
Надзвичайники працюють на розрахунками. Фото: ДСНС

Станом на 19:00 пожежу локалізували. Надзвичайники працюють над ліквідацією.

Нагадаємо, у полі поблизу села Піски-Радьківські на Харківщині, під час проведення польових робіт трактор МТЗ наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет і вибухнув. Загинув водій трактора.

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