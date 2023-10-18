В одному з районів Харкова горить ТЦ

Працівники ДСНС працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

В супермаркеті "Клас" в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, даних про постраждалих немає.

Про це повідомляє ДСНС.

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Рятувальники евакуювали вже 30 осіб з торгового центру, постраждалих попередньо немає.

"По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв.м і дах триповерхової будівлі на площі орієнтовно 200 кв.м", — повідомили в ДСНС.

Ліквідація пожежі одним із працівників ДСНС. Фото: ДСНС

Надзвичайники працюють на розрахунками. Фото: ДСНС

Станом на 19:00 пожежу локалізували. Надзвичайники працюють над ліквідацією.

Нагадаємо, у полі поблизу села Піски-Радьківські на Харківщині, під час проведення польових робіт трактор МТЗ наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет і вибухнув. Загинув водій трактора.