На Харківщині тракторист загинув від вибухонебезпечного предмета
Трагедія трапилася 17 жовтня у полі поблизу села Піски-Радьківські на Харківщині. Під час проведення польових робіт трактор МТЗ потрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет і вибухнув.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Подробиці трагедії
Інцидент стався близько 17:00 поблизу села Піски-Радьківські. Після вибуху на місці сталася пожежа. 52-річний водій трактора, народжений у 1971 році, загинув на місці.
-
Підірваний трактор. Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області
-
Підірваний трактор. Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області
Наразі триває робота піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спрямована на розмінування області. Протягом останньої доби, піротехніки обстежили більше 11,5 гектарів території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники у свою чергу нагадують, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.
"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — розповідають у ДСНС.
Нагадаємо, що у Харківській області половина територій вважається потенційно замінованою. Найбільш небезпечними вважаються Куп'янський та Ізюмський напрямки.
Також ми писали про те, що на Харківщині знайшли небезпечний предмет з великим рівнем радіації.
Читайте Новини.LIVE!