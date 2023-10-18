На Харківщині тракторист загинув від вибухонебезпечного предмета

Підірваний трактор. Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

Трагедія трапилася 17 жовтня у полі поблизу села Піски-Радьківські на Харківщині. Під час проведення польових робіт трактор МТЗ потрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет і вибухнув.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Подробиці трагедії

Інцидент стався близько 17:00 поблизу села Піски-Радьківські. Після вибуху на місці сталася пожежа. 52-річний водій трактора, народжений у 1971 році, загинув на місці.

Підірваний трактор. Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

Підірваний трактор. Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області 1 / 2

Наразі триває робота піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спрямована на розмінування області. Протягом останньої доби, піротехніки обстежили більше 11,5 гектарів території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники у свою чергу нагадують, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — розповідають у ДСНС.

Нагадаємо, що у Харківській області половина територій вважається потенційно замінованою. Найбільш небезпечними вважаються Куп'янський та Ізюмський напрямки.

Також ми писали про те, що на Харківщині знайшли небезпечний предмет з великим рівнем радіації.