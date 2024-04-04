В Харкові пролунав вибух
4 квітня 2024 21:45
Вибух у нічному небі. Фото ілюстративне: pixabay
В Харкові пролунав потужний вибух. Причини вибуху наразі встановлюються, в місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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В Харкові пролунав вибух
Про вибухи у місті також заявили начальник оборони Слобожанського напрямку Сергій Мельник та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Незадовго до цього у Повітряних силах попереджали про застосування балістичних ракет.
Станом на 21:55 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, сьогодні в Харкові вже пролунали вибухи.
Кошмарили росіяни місто й сьогодні вранці: російська армія влучила по цивільній забудові.
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