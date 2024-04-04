Вибух у нічному небі. Фото ілюстративне: pixabay

В Харкові пролунав потужний вибух. Причини вибуху наразі встановлюються, в місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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В Харкові пролунав вибух

Джерело: Telegram Ігоря Терехова

Про вибухи у місті також заявили начальник оборони Слобожанського напрямку Сергій Мельник та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Джерело: Telegram Сергія Мельника

Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Незадовго до цього у Повітряних силах попереджали про застосування балістичних ракет.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 21:55 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: ukrainealarm

Нагадаємо, сьогодні в Харкові вже пролунали вибухи.

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