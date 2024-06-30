Вибухи в Харкові 30 червня — що відомо

Рятувальники ДСНС гасять пожежу після авіаудару. Ілюстративне фото: ДСНС Харквіщини

В Харкові, вдень 30 червня пролунали вибухи. Попередньо вибух стався за межами міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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В Харкові пролунали вибухи

За словами мера міста, сталося влучання керованої авіабомби у майже центрі міста. Удар прийшовся в цивільне підприємство, на місці спалахнула пожежа.

Скриншот допису Терехова

Водночас як заявив глава ХОДА Олег Синєгубов, внаслідок авіаудару постраждало п'ятеро осіб, серед яких дитина.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше було гучно в Одеській області через удар ракетою "Іскандер" з окупованого Криму.

Також ми повідомляли, що російські окупанти продовжують віроломно обстрілювати Харківську область.