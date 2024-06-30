Вибухи в Харкові 30 червня — що відомо

В Харкові пролунав вибух — що відомо
30 червня 2024 16:33
Рятувальники ДСНС гасять пожежу після авіаудару. Ілюстративне фото: ДСНС Харквіщини
В Харкові, вдень 30 червня пролунали вибухи. Попередньо вибух стався за межами міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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В Харкові пролунали вибухи
За словами мера міста, сталося влучання керованої авіабомби у майже центрі міста. Удар прийшовся в цивільне підприємство, на місці спалахнула пожежа.
Водночас як заявив глава ХОДА Олег Синєгубов, внаслідок авіаудару постраждало п'ятеро осіб, серед яких дитина.
Нагадаємо, раніше було гучно в Одеській області через удар ракетою "Іскандер" з окупованого Криму.
Також ми повідомляли, що російські окупанти продовжують віроломно обстрілювати Харківську область.
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