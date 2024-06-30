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В Харкові пролунав вибух — що відомо

30 червня 2024 16:33
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Харкові 30 червня — що відомо
Рятувальники ДСНС гасять пожежу після авіаудару. Ілюстративне фото: ДСНС Харквіщини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові, вдень 30 червня пролунали вибухи. Попередньо вибух стався за межами міста. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

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За словами мера міста, сталося влучання керованої авіабомби у майже центрі міста. Удар прийшовся в цивільне підприємство, на місці спалахнула пожежа. 

В Харкові пролунав вибух — що відомо - фото 1
Скриншот допису Терехова

Водночас як заявив глава ХОДА Олег Синєгубов, внаслідок авіаудару постраждало п'ятеро осіб, серед яких дитина.

В Харкові пролунав вибух — що відомо - фото 2
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше було гучно в Одеській області через удар ракетою "Іскандер" з окупованого Криму. 

Також ми повідомляли, що російські окупанти продовжують  віроломно обстрілювати Харківську область

Харків
вибух
Україна
Харківська ОДА
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
війна в Україні

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