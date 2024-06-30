Російські обстріли Харківської області протягом останньої доби — куди били окупанти

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Протягом минулої доби ворог поранив чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 30 червня.

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О 21:22 під ударом ворога опинилося с. Ківшарівка. Обстріл був за межами населеного пункту.

О 16:35 окупанти атакували с. Кругляківка, Куп'янський лісгосп, Сеньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка.

Також о 16:03 було зафіксовано влучання КАБу біля будинку у м. Дергачі. Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів п'ятиповерхового житлового будинку. Ще одне влучання в землю у полі. Постраждала жінка, однак від госпіталізації відмовилася. Також зафіксовано влучання на території підприємства. Ворог пошкодив скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку.

"16:03 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія приватного домоволодіння. Виїзд на перевірку після обстрілу. Влучання в город. За даною адресою частково зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено щонайменше десять приватних будинків. Постраждали двоє чоловіків. 15:47 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, Осиново, обстріл по відкритій території", — розповів Синєгубов.

О 13:08 армія РФ вдарила по с. Одноробівка. Внаслідок атаки ворога пошкоджено адміністративне приміщення фермерського господарства та магазин.

До того ж об 11:00 відбувся артобстріл с. Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 70-річна жінка. Також був артилерійський обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок.

Ситуація на напрямках фронту

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. П'ять атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників", — додав очільник Харківської ОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Вільнянська Запорізької області 29 червня загинуло семеро людей. Також противник поранив 31 особу.

Також 29 червня російські загарбники завдали удару по місту Дергачі Харківського району. Відомо про щонайменше двох постраждалих.