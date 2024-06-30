Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти вкотре атакували Харківську область — є постраждалі arrow

Окупанти вкотре атакували Харківську область — є постраждалі

30 червня 2024 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські обстріли Харківської області протягом останньої доби — куди били окупанти
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Протягом минулої доби ворог поранив чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 30 червня.

Читайте також:

Російські обстріли Харківську область

О 21:22 під ударом ворога опинилося с. Ківшарівка. Обстріл був за межами населеного пункту.

О 16:35 окупанти атакували с. Кругляківка, Куп'янський лісгосп, Сеньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка.

Також о 16:03 було зафіксовано влучання КАБу біля будинку у м. Дергачі. Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів п'ятиповерхового житлового будинку. Ще одне влучання в землю у полі. Постраждала жінка, однак від госпіталізації відмовилася. Також зафіксовано влучання на території підприємства. Ворог пошкодив скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку.

"16:03 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія приватного домоволодіння. Виїзд на перевірку після обстрілу. Влучання в город. За даною адресою частково зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено щонайменше десять приватних будинків. Постраждали двоє чоловіків. 15:47 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, Осиново, обстріл по відкритій території", — розповів Синєгубов.

О 13:08 армія РФ вдарила по с. Одноробівка. Внаслідок атаки ворога пошкоджено адміністративне приміщення фермерського господарства та магазин.

До того ж об 11:00 відбувся артобстріл с. Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 70-річна жінка. Також був артилерійський обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок. 

Ситуація на напрямках фронту

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки,  Невського та Торського. П'ять атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників", — додав очільник Харківської ОВА.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот
null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Вільнянська Запорізької області 29 червня загинуло семеро людей. Також противник поранив 31 особу.

Також 29 червня російські загарбники завдали удару по місту Дергачі Харківського району. Відомо про щонайменше двох постраждалих.

війна
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони