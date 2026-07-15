Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Вибух під час інтерв'ю: лікар з Харкова розповів про роботу під обстрілами

Вибух під час інтерв'ю: лікар з Харкова розповів про роботу під обстрілами

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 06:36
Як працюють медики у Харкові під час обстрілів - що сказав лікар
Медпрацівники під час операції. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Харківський лікар Віктор Лихман заявив, що у зв'язку із війною та обстрілами режим роботи медиків у Харкові змінився. За його словами, робота відбувається цілодобово.

Як повідомляє журналістка Новини.LIVE, про це гендиректор обласного центру технології розповів під час розмови з журналістами.

Як змінилася робота медиків у Харкові

Лихман розповів, що медикам доводиться працювати фактично цілодобово, без нормованого графіка, а замість повноцінних укриттів вони використовують підвальні приміщення.

"Дійсно режим роботи змінився, працювати доводиться з навантаженням. Тобто працювати доводиться цілодобово, без нормованості в робочому дні. Ми працюємо до того, наскільки це потрібно нашим пацієнтам. Це стосується і терапевтичних підрозділів, і хірургічних підрозділів. У нас, на жаль, повноцінних укриттів в наших будівлях немає. Це підвальні приміщення, які можуть бути використані під укриття", — сказав лікар.

Зауважимо, що прямо в момент спілкування з журналістами у Харкові пролунав потужний вибух. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте також:
Вибух під час інтерв'ю: лікар з Харкова розповів про роботу під обстрілами - фото 1
Спілкування лікаря з журналістами. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові будуть новий регіональний онкоцентр, який буде розташований під землею. Тобто, він працюватиме навіть під час тривог. Якщо ці фінансування буде достатньо, то підземний комплекс зведуть вже до кінця серпня 2027 року. Далі буде будівництво наземного корпусу.

Також ми писали, що в ніч проти 12 липня росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті було пошкоджено понад 20 будинків та були постраждалі.

Харків обстріли лікарі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації