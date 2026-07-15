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Главная Харьков Взрыв во время интервью: врач из Харькова рассказал о работе под обстрелами

Взрыв во время интервью: врач из Харькова рассказал о работе под обстрелами

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 06:36
Как работают медики в Харькове во время обстрелов — что сказал врач
Медицинские работники во время операции. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Харьковский врач Виктор Лихман заявил, что в связи с войной и обстрелами режим работы медиков в Харькове изменился. По его словам, работа ведется круглосуточно.

Как сообщает журналистка Новини.LIVE, об этом генеральный директор областного технологического центра рассказал во время беседы с журналистами.

Как изменилась работа медиков в Харькове

Лихман рассказал, что медикам приходится работать фактически круглосуточно, без нормированного графика, а вместо полноценных укрытий они используют подвальные помещения.

"Действительно, режим работы изменился, приходится работать с повышенной нагрузкой. То есть работать приходится круглосуточно, без четкого графика в рабочем дне. Мы работаем столько, сколько это необходимо нашим пациентам. Это касается и терапевтических отделений, и хирургических отделений. У нас, к сожалению, полноценных укрытий в наших зданиях нет. Это подвальные помещения, которые могут быть использованы в качестве укрытий", — сказал врач.

Отметим, что прямо во время беседы с журналистами в Харькове раздался мощный взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Беседа врача с журналистами. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове появится новый региональный онкоцентр, который будет расположен под землей. То есть он будет работать даже во время тревог. Если финансирования хватит, то подземный комплекс построят уже к концу августа 2027 года. Далее начнется строительство наземного корпуса.

Также мы писали, что в ночь на 12 июля россияне массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела в городе было повреждено более 20 домов, есть пострадавшие.

Харьков обстрелы врачи
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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