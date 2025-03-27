У Харкові судили вірянина, який відмовився від мобілізації

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У Харкові судили чоловіка, який відмовився від мобілізації за релігійними переконаннями. Він пояснив, що не може брати зброю до рук та воювати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, у липні 2024 року чоловік, який працює провідним інженером-радіофізиком в Радіоастрономічному інституті НАН України, прибув до ТЦК та пройшов ВЛК, де його визнали придатним до військової служби. Однак військовозобов'язаний відмовився від отримання повістки за власними переконаннями.

Під час суду чоловік повідомив, що є вірянином церкви "Благодать" з 2016 року, та надав відповідну довідку. За його словами, релігійні переконання не дозволяють йому позбавляти життя інших людей, брати до рук зброю, навіть для самозахисту або з навчальною метою, а також носити військову форму і складати військову присягу.

Чоловік припустив можливість проходження альтернативної служби за умови, якби вона мала цивільний характер і не вимагала носити зброю.

Також він додав, що на своїй роботі виготовляє радіолокації для Державної прикордонної служби та працює у критично важливій галузі для оборони.

"Керівництво інституту за місцем його роботи з травня 2024 року намагалося забезпечити бронювання працівників, проте цю процедуру не було завершено", — йдеться у матеріалах справи.

Рішення суду

Суд врахував факт, що чоловік дотримався правил військового обліку, самостійно з'явився до ТЦК для проходження ВЛК, тому визнав його невинним й виправдав.

Суд оцінив дії обвинуваченого, як спосіб здійснення свого права на сумлінну відмову від такої служби в умовах незабезпечення державою можливості її заміни альтернативною.

Нагадаємо, у Києві судили фельдшера, який за гроші обіцяв вплинути на рішення ВЛК.

А у Житомирській області судили чоловіка, який відмовився мобілізуватися й висунув вимогу ТЦК та СП.