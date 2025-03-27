В Харькове судили верующего, который отказался от мобилизации

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: открытые источники

В Харькове судили мужчину, который отказался от мобилизации по религиозным убеждениям. Он объяснил, что не может брать оружие в руки и воевать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, в июле 2024 года мужчина, который работает ведущим инженером-радиофизиком в Радиоастрономическом институте НАН Украины, прибыл в ТЦК и прошел ВВК, где его признали годным к военной службе. Однако военнообязанный отказался от получения повестки по собственным убеждениям.

Во время суда мужчина сообщил, что является верующим церкви "Благодать" с 2016 года и предоставил соответствующую справку. По его словам, религиозные убеждения не позволяют ему лишать жизни других людей, брать в руки оружие, даже для самозащиты или с учебной целью, а также носить военную форму и принимать военную присягу.

Мужчина допустил возможность прохождения альтернативной службы при условии, если бы она имела гражданский характер и не требовала носить оружие.

Также он добавил, что на своей работе производит радиолокацию для Государственной пограничной службы и работает в критически важной отрасли для обороны.

"Руководство института по месту его работы с мая 2024 года пыталось обеспечить бронирование работников, однако эта процедура не была завершена", — говорится в материалах дела.

Решение суда

Суд учел факт, что мужчина соблюдал правила воинского учета, самостоятельно явился в ТЦК для прохождения ВВК, поэтому признал его невиновным и оправдал.

Суд оценил действия обвиняемого, как способ осуществления своего права на добросовестный отказ от такой службы в условиях необеспечения государством возможности ее замены альтернативной.

Напомним, в Киеве судили фельдшера, который за деньги обещал повлиять на решение ВВК.

А в Житомирской области судили мужчину, который отказался мобилизоваться и потребовал ТЦК и СП.