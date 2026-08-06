Жахливі удари по Харківщині: є загиблі та постраждалі

Наслідки удару по Балаклії. Фото: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харківщина знову пережила добу масованих російських атак. Під ударом опинилися Харків, Балаклія, Лозова та ще десятки населених пунктів області. Найбільше жертв цього разу зафіксували в Балаклії. Також після удару безпілотника по залізничній станції в Лозовій загинули двоє чоловіків, ще восьмеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Обстріл залізниці

Сьогодні, 6 серпня, у Лозовій російський безпілотник влучив по залізничній станції. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків. Ще восьмеро людей постраждали — п'ятеро чоловіків і троє жінок. Відомо, що кілька поранених перебувають у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. На місці удару працюють бригади медиків, рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби.

Удар по Балаклії

Найбільше жертв російська атака забрала у Балаклії Ізюмського району. Уночі ударні безпілотники влучили у приватний сектор міста. Через влучання спалахнули дві пожежі, які охопили близько 150 квадратних метрів житлової забудови. Внаслідок атаки загинули дві жінки віком 86 і 69 років, а також 63-річний чоловік.

Інші жертви

У Харкові поранення дістали шестеро людей, ще п'ятеро пережили гостру реакцію на стрес. У селі Піски-Радьківські поранено 65-річну жінку та 70-річного чоловіка. В Андріївці Донецької громади гостру реакцію на стрес отримала 8-річна дівчинка.

Чим атакував ворог

Протягом доби російські війська випустили по Харківщині п'ять ракет, чотири керовані авіабомби, п'ять безпілотників "Герань-2", три БпЛА "Молнія", шість FPV-дронів і ще 60 безпілотників, тип яких встановлюють. Ракетних ударів зазнали Холодногірський і Новобаварський райони Харкова.

Масштаб руйнувань

У Харкові пошкоджено п'ять приватних будинків, ангар, електромережі та два автомобілі. У Балаклії, Пісках-Радьківських, Андріївці та Волоховому Яру частково зруйновано житлові будинки, господарські й складські споруди. У Богодухівському районі зазнали пошкоджень приватні будинки, навчальний заклад, електромережі та автомобілі.

Також пошкодження зафіксували у Куп'янському, Харківському, Чугуївському, Лозівському та Берестинському районах. Під ударами опинилися житлові будинки, АЗС, залізнична інфраструктура, електромережі, транспорт і об'єкти аграрної інфраструктури.

Евакуація населення

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 282 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 50 226 евакуйованих.

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксували 261 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 12 разів атакували позиції Сил оборони біля Стариці, Вовчанська та у напрямку Хатнього, Тернової, Земляного Яру й Івашкиного. На Куп'янському напрямку противник здійснив 11 атак у напрямку Куп'янська, Кіндрашівки, Новоосинового та Шийківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вранці 5 серпня завдала ударів по Харкову. Влучання зафіксували у Новобаварському та Холодногірському районах міста. Є постраждалі, яким знадобилася допомога медиків.

Також Новини.LIVE писали, що два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.