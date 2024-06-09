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Активність Росії під Куп'янськом суттєво зросла — в Генштабі розповіли деталі

9 червня 2024 16:56
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Ілля Рябінін
редактор
ЗС РФ пішли на штурм під Куп'янськом — Генштаб ЗСУ
Головком ЗСУ Олександр Сирський на військовій нараді. Фото ілюстративне: Telegram Олександра Сирського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії ініціювала початок штурмових дій на Куп'янському напрямку Харківської області. Ворожі атаки розпочалися в районі шести населених пунктів неподалік від міста. 

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у неділю, 9 червня. 

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За даними Генштабу, моторизовані та піхотні атаки ворога розпочалися біля:

  • Петропавлівки;
  • Піщаного;
  • Берестового;
  • Невського.

Ворог діє за підтримкою артилерії.

Було завдано бомбових авіаударів по населених пунктах:

  • Липці;
  • Стариця;
  • Вовчанськ;
  • Веселе;
  • Старий Салтів;
  • Степова Новоселівка;
  • Куп’янськ;
  • Новоєгорівка.

Водночас, як додали у Генштабі, українські підрозділи відбили дві атаки у Вовчанську та біля Липців. Втрат позицій не було.

зсу генштаб куп'янськ
Скриншот оперативного зведення Генштабу

Нагадаємо, раніше в американському інституті вивчення війни заявили, що у Росії немає достатньої кількості резервів для наступу одразу на кількох напрямках. 

Водночас речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що на Харківщині ворог потрапив у пастку, яку готував для українських захисників.

Україна
російські війська
Генштаб ЗСУ
Куп'янськ
війна в Україні
Харківська область

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