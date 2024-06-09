ЗС РФ пішли на штурм під Куп'янськом — Генштаб ЗСУ

Головком ЗСУ Олександр Сирський на військовій нараді. Фото ілюстративне: Telegram Олександра Сирського

Армія Росії ініціювала початок штурмових дій на Куп'янському напрямку Харківської області. Ворожі атаки розпочалися в районі шести населених пунктів неподалік від міста.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у неділю, 9 червня.

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За даними Генштабу, моторизовані та піхотні атаки ворога розпочалися біля:

Петропавлівки;

Піщаного;

Берестового;

Невського.

Ворог діє за підтримкою артилерії.

Було завдано бомбових авіаударів по населених пунктах:

Липці;

Стариця;

Вовчанськ;

Веселе;

Старий Салтів;

Степова Новоселівка;

Куп’янськ;

Новоєгорівка.

Водночас, як додали у Генштабі, українські підрозділи відбили дві атаки у Вовчанську та біля Липців. Втрат позицій не було.

Скриншот оперативного зведення Генштабу

Нагадаємо, раніше в американському інституті вивчення війни заявили, що у Росії немає достатньої кількості резервів для наступу одразу на кількох напрямках.

Водночас речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що на Харківщині ворог потрапив у пастку, яку готував для українських захисників.