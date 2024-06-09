ЗС РФ пішли на штурм під Куп'янськом — Генштаб ЗСУ

Активність Росії під Куп'янськом суттєво зросла — в Генштабі розповіли деталі
Армія Росії ініціювала початок штурмових дій на Куп'янському напрямку Харківської області. Ворожі атаки розпочалися в районі шести населених пунктів неподалік від міста.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у неділю, 9 червня.
Росіяни пішли на штурм під Куп'янськом
За даними Генштабу, моторизовані та піхотні атаки ворога розпочалися біля:
- Петропавлівки;
- Піщаного;
- Берестового;
- Невського.
Ворог діє за підтримкою артилерії.
Було завдано бомбових авіаударів по населених пунктах:
- Липці;
- Стариця;
- Вовчанськ;
- Веселе;
- Старий Салтів;
- Степова Новоселівка;
- Куп’янськ;
- Новоєгорівка.
Водночас, як додали у Генштабі, українські підрозділи відбили дві атаки у Вовчанську та біля Липців. Втрат позицій не було.
Нагадаємо, раніше в американському інституті вивчення війни заявили, що у Росії немає достатньої кількості резервів для наступу одразу на кількох напрямках.
Водночас речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що на Харківщині ворог потрапив у пастку, яку готував для українських захисників.
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