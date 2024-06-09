ВС РФ пошли на штурм под Купянском — Генштаб ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский на военном совещании. Фото иллюстративное: Telegram Александра Сырского

Армия России инициировала начало штурмовых действий на Купянском направлении Харьковской области. Вражеские атаки начались в районе шести населенных пунктов недалеко от города.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Россияне пошли на штурм под Купянском

По данным Генштаба, моторизованные и пехотные атаки врага начались около:

Петропавловки;

Песчаного;

Берестового;

Невского.

Враг действует при поддержке артиллерии.

Были нанесены бомбовые авиаудары по населенным пунктам:

Липцы;

Старица;

Волчанск;

Веселое;

Старый Салтов;

Степная Новоселовка;

Купянск;

Новоегоровка.

В то же время, как добавили в Генштабе, украинские подразделения отбили две атаки в Волчанске и возле Липцев. Потерь позиций не было.

Скриншот оперативной сводки Генштаба

Напомним, ранее в американском институте изучения войны заявили, что у России нет достаточного количества резервов для наступления сразу на нескольких направлениях.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что в Харьковской области враг попал в ловушку, которую готовил для украинских защитников.