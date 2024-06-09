ВС РФ пошли на штурм под Купянском — Генштаб ВСУ

Активность России под Купянском существенно возросла — в Генштабе рассказали детали
Армия России инициировала начало штурмовых действий на Купянском направлении Харьковской области. Вражеские атаки начались в районе шести населенных пунктов недалеко от города.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в воскресенье, 9 июня.
Россияне пошли на штурм под Купянском
По данным Генштаба, моторизованные и пехотные атаки врага начались около:
- Петропавловки;
- Песчаного;
- Берестового;
- Невского.
Враг действует при поддержке артиллерии.
Были нанесены бомбовые авиаудары по населенным пунктам:
- Липцы;
- Старица;
- Волчанск;
- Веселое;
- Старый Салтов;
- Степная Новоселовка;
- Купянск;
- Новоегоровка.
В то же время, как добавили в Генштабе, украинские подразделения отбили две атаки в Волчанске и возле Липцев. Потерь позиций не было.
Напомним, ранее в американском институте изучения войны заявили, что у России нет достаточного количества резервов для наступления сразу на нескольких направлениях.
В то же время представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что в Харьковской области враг попал в ловушку, которую готовил для украинских защитников.
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