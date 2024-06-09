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Активность России под Купянском существенно возросла — в Генштабе рассказали детали

9 июня 2024 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ВС РФ пошли на штурм под Купянском — Генштаб ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский на военном совещании. Фото иллюстративное: Telegram Александра Сырского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России инициировала начало штурмовых действий на Купянском направлении Харьковской области. Вражеские атаки начались в районе шести населенных пунктов недалеко от города.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в воскресенье, 9 июня.

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По данным Генштаба, моторизованные и пехотные атаки врага начались около:

  • Петропавловки;
  • Песчаного;
  • Берестового;
  • Невского.

Враг действует при поддержке артиллерии.

Были нанесены бомбовые авиаудары по населенным пунктам:

  • Липцы;
  • Старица;
  • Волчанск;
  • Веселое;
  • Старый Салтов;
  • Степная Новоселовка;
  • Купянск;
  • Новоегоровка.

В то же время, как добавили в Генштабе, украинские подразделения отбили две атаки в Волчанске и возле Липцев. Потерь позиций не было.

ссу генштаб купянск
Скриншот оперативной сводки Генштаба

Напомним, ранее в американском институте изучения войны заявили, что у России нет достаточного количества резервов для наступления сразу на нескольких направлениях.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что в Харьковской области враг попал в ловушку, которую готовил для украинских защитников.

Украина
российские войска
Генштаб ВСУ
Купянск
война в Украине
Харьковская область

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