"Антипушкін" в дії: Харківський драматичний театр позбувся прізвища російського поета з назви

Процесс демонтажу вивіски театру. Фото: ЛЮК / Facebook

Харківський академічний драматичний театр позбувся прізвища Пушкіна у назві. Ім’я російського письменника офіційно прибрали з назви театру ще наприкінці минулого грудня, але тільки зараз демонтували вивіску на фасаді будівлі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Рішення про перейменування колектив театру прийняв ще в березні 2022 року. Тоді вирішили прибрати з назви слово "російський". Це рішення мали ухвалити у обласній рада.

Протягом кількох місяців облрада намагалась затвердити нову назву, але постійно змінювались варіанти — були різні пропозиції, зокрема, прибрати слово "російський", але залишити ім'я Пушкіна.

Вже у грудні депутати обласної ради дійшли згоди — з назви прибрали прізвище поета та слово "російський". Голова Харківської обласної ради Олег Синєгубов наголосив, що вважає це рішення своєчасним.

"Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто із землею, знищують культурне надбання, самі ж цілуються у будівлі, названі на честь їхніх письменників та діячів. Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля пошкодила вікна, двері... Це рішення своєчасно", — написав Синегубов.

Демонтаж назви

Після згоди обласної влади адміністрація театру почала готувати документи, необхідні для зміни назви. Коли з цим було покінчено, коллектив не став чекати та самі викликали альпініста, який допоміг з цим.

Процесс демонтажу вивіски театру. Фото: ЛЮК / Facebook

"Ми нарешті завершили цей процес!" — написали на офіційній сторінці театру у Facebook.

Нагадаємо, що до цього, в День української писемності, пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну у Харкові заклали мішками з піском, а вже вдень погруддя демонтували.

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