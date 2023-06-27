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"Антипушкин" в действии: Харьковский театр избавился от фамилии русского поэта

27 июня 2023 14:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
"Антипушкин" в действии: Харьковский драматический театр лишился фамилии русского поэта из названия
Процесс демонтажа вывески театра. Фото: ЛЮК / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковский академический драматический театр избавился от фамилии Пушкина в названии. Имя русского писателя официально убрали из названия театра еще в конце прошлого декабря, но только сейчас демонтировали вывеску на фасаде здания.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Решение о переименовании коллектива театра приняло еще в марте 2022 года. Тогда решили убрать из названия слово "русский". Это решение должны были принять в областной совет.

В течение нескольких месяцев облсовет пытался утвердить новое название, но постоянно менялись варианты — были разные предложения, в частности убрать слово "русский", но оставить имя Пушкина.

Уже в декабре депутаты областного совета пришли к согласию — из названия убрали фамилию поэта и слово "русский". Глава Харьковского областного совета Олег Синегубов подчеркнул, что считает это решение своевременным.

"Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим достопримечательностям Харькова - ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целуются в здании, названные в честь их писателей и деятелей. Только в марте этот театр трижды попадал под враждебный обстрел: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна повредила окна, двери... Это решение своевременно", — написал Синегубов.

Демонтаж названия

После согласия областных властей администрация театра начала готовить документы, необходимые для смены названия. Когда с этим было покончено, коллектив не стал ждать и вызвали альпиниста, который помог с этим.

Процесс демонтажа вывески театра. Фото: ЛЮК / Facebook

"Мы наконец-то завершили этот процесс!" — написали на официальной странице театра в Facebook.

Напомним, что до этого, в День украинской письменности, памятник российскому поэту Александру Пушкину в Харькове заложили мешками с песком, а уже днем бюст демонтировали .

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