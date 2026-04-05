Армія РФ посеред дня атакувала Харків реактивними "Шахедами"

Армія РФ посеред дня атакувала Харків реактивними "Шахедами"

Дата публікації: 5 квітня 2026 17:41
Армія РФ посеред дня атакувала Харків реактивними "Шахедами"
Реактивний "Шахед". Фото: УНІАН

Російські війська атакували Харків із застосуванням реактивних безпілотників вдень 5 квітня. Один із ударів припав на Шевченківський район міста, внаслідок чого є постраждалі.

Про це інформують журналісти Новини.LIVE, а також повідомляє міський голова Хакрова Ігор Терехов.

У Харкові зафіксували падіння БпЛА

"Влучання реактивного "шахеду" у Шевченківському районі міста. Внаслідок прильоту є постраждалі — їхня кількість та стан уточнюються", — зазначив він.

У результаті атаки пошкоджено житлову забудову. Щонайменше шість багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізаційну систему. На місці працюють усі профільні служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Крім того, зафіксовано ще один удар по Слобідському району Харкова.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання у Слобідському районі сталося на відкритій території — через це сталася пожежа, горить трава та чагарник. Без постраждалих та руйнувань", — повідомив Терехов.

Російські війська атакували Харків реактивними "Шахедами" 5 квітня
Повідомлення Ігоря терехова. Фото: скриншот з Telegram

Як раніше повідомляли Новини.LIVE,  протягом двох діб безперервних атак у Харкові було зафіксовано 37 влучань у 18 різних локаціях міста. Російські війська почали активніше застосовувати реактивні безпілотники, які через високу швидкість значно скорочують час для цивільних на укриття.

У суботу, 4 квітня, Харків також зазнав атаки дронів. У місті пролунали вибухи, а внаслідок ударів постраждали мирні жителі, серед яких є дитина.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
