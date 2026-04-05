Армия РФ посреди дня атаковала Харьков реактивными "Шахедами"

Реактивный "Шахед".

Российские войска атаковали Харьков с применением реактивных беспилотников днем 5 апреля. Один из ударов пришелся на Шевченковский район города, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом информируют журналисты Новини.LIVE, а также сообщает городской голова Хакрова Игорь Терехов.

В Харькове зафиксировали падение БпЛА

"Попадание реактивного "шахеда" в Шевченковском районе города. В результате прилета есть пострадавшие — их количество и состояние уточняются", — отметил он.

В результате атаки повреждена жилая застройка. По меньшей мере шесть многоквартирных домов получили повреждения. В них выбиты окна, повреждены кровли, перебит газопровод и выведена из строя канализационная система. На месте работают все профильные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Кроме того, зафиксирован еще один удар по Слободскому району Харькова.

"По уточненной информации Ситуационного центра, попадание в Слободском районе произошло на открытой территории — из-за этого произошел пожар, горит трава и кустарник. Без пострадавших и разрушений", — сообщил Терехов.

Сообщение Игоря Терехова.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в течение двух суток непрерывных атак в Харькове было зафиксировано 37 попаданий в 18 различных локациях города. Российские войска начали активнее применять реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости значительно сокращают время для гражданских на укрытие.

В субботу, 4 апреля, Харьков также подвергся атаке дронов. В городе прогремели взрывы, а в результате ударов пострадали мирные жители, среди которых есть ребенок.