Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Армия РФ посреди дня атаковала Харьков реактивными "Шахедами"

Армия РФ посреди дня атаковала Харьков реактивными "Шахедами"

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 17:41
Реактивный "Шахед". Фото: УНИАН

Российские войска атаковали Харьков с применением реактивных беспилотников днем 5 апреля. Один из ударов пришелся на Шевченковский район города, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом информируют журналисты Новини.LIVE, а также сообщает городской голова Хакрова Игорь Терехов.

В Харькове зафиксировали падение БпЛА

"Попадание реактивного "шахеда" в Шевченковском районе города. В результате прилета есть пострадавшие — их количество и состояние уточняются", — отметил он.

В результате атаки повреждена жилая застройка. По меньшей мере шесть многоквартирных домов получили повреждения. В них выбиты окна, повреждены кровли, перебит газопровод и выведена из строя канализационная система. На месте работают все профильные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Кроме того, зафиксирован еще один удар по Слободскому району Харькова.

"По уточненной информации Ситуационного центра, попадание в Слободском районе произошло на открытой территории — из-за этого произошел пожар, горит трава и кустарник. Без пострадавших и разрушений", — сообщил Терехов.

Російські війська атакували Харків реактивними "Шахедами" 5 квітня
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в течение двух суток непрерывных атак в Харькове было зафиксировано 37 попаданий в 18 различных локациях города. Российские войска начали активнее применять реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости значительно сокращают время для гражданских на укрытие.

В субботу, 4 апреля, Харьков также подвергся атаке дронов. В городе прогремели взрывы, а в результате ударов пострадали мирные жители, среди которых есть ребенок.

Харьков обстрелы Шахед
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации