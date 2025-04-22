Обстріл Харкова 22 квітня — через атаку безпілотників зросла кількість поранених

Рятувальники працюють на місці влучання. Ілюстративне фото: ДСНС

Через масовану атаку безпілотників на Харків 22 квітня зросла кількість постраждалих. Під ударом опинилися кілька районів міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Наслідки атаки БпЛА

За словами Синєгубоава, Харків масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися Салтівський, Новобаварський та Київський райони міста.

Зокрема, близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання безпілотника у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. За попередніми даними, постраждали троє людей.

"Кількість постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА збільшується. На цю хвилину, вже семеро людей постраждали", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Синєгубова у Telegram

Нагадаємо, вдень 22 квітня у Харкові чули звуки вибухів. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських дронів.

Також ми писали, що 22 квітня російська армія скинула керовані авіабомби (КАБи) на Куп'янськ Харківської області. Знищено 55 будинків.