Обстріл Харкова 22 квітня — через атаку безпілотників зросла кількість поранених

Атака БпЛА на Харків — кількість постраждалих зросла
Через масовану атаку безпілотників на Харків 22 квітня зросла кількість постраждалих. Під ударом опинилися кілька районів міста.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Наслідки атаки БпЛА
За словами Синєгубоава, Харків масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися Салтівський, Новобаварський та Київський райони міста.
Зокрема, близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання безпілотника у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. За попередніми даними, постраждали троє людей.
"Кількість постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА збільшується. На цю хвилину, вже семеро людей постраждали", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень 22 квітня у Харкові чули звуки вибухів. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських дронів.
Також ми писали, що 22 квітня російська армія скинула керовані авіабомби (КАБи) на Куп'янськ Харківської області. Знищено 55 будинків.
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