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Атака БпЛА на Харків — кількість постраждалих зросла

22 квітня 2025 14:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Харкова 22 квітня — через атаку безпілотників зросла кількість поранених
Рятувальники працюють на місці влучання. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Через масовану атаку безпілотників на Харків 22 квітня зросла кількість постраждалих. Під ударом опинилися кілька районів міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Наслідки атаки БпЛА

За словами Синєгубоава, Харків масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися Салтівський, Новобаварський та Київський райони міста.

Зокрема, близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання безпілотника у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. За попередніми даними, постраждали троє людей.

"Кількість постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА збільшується. На цю хвилину, вже семеро людей постраждали", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Харків 22 квітня
Повідомлення Синєгубова у Telegram

Нагадаємо, вдень 22 квітня у Харкові чули звуки вибухів. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських дронів.

Також ми писали, що 22 квітня російська армія скинула керовані авіабомби (КАБи) на Куп'янськ Харківської області. Знищено 55 будинків.

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