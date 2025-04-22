Обстрел Харькова 22 апреля — из-за атаки беспилотников возросло количество раненых

Спасатели работают на месте попадания. Иллюстративное фото: ГСЧС

Из-за массированной атаки беспилотников на Харьков 22 апреля возросло количество пострадавших. Под ударом оказались несколько районов города.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Последствия атаки БпЛА

По словам Синегубоава, Харьков массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказались Салтовский, Новобаварский и Киевский районы города.

В частности, около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание беспилотника в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека.

"Количество пострадавших из-за массированной атаки Харькова вражескими БпЛА увеличивается. На эту минуту, уже семь человек пострадали", — говорится в сообщении.

Сообщение Синегубова в Telegram

Напомним, днем 22 апреля в Харькове слышали звуки взрывов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских дронов.

Также мы писали, что 22 апреля российская армия сбросила управляемые авиабомбы (КАБы) на Купянск Харьковской области. Уничтожено 55 домов.