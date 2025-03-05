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Атака дронів Молнія на Харків — фото наслідків

5 березня 2025 14:53
Євтушенко Аліна - редактор
Атака на Харків 5 березня - фото наслідків
Наслідки атаки дронів на Харків 5 березня. Фото: Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - редактор

Сьогодні вдень, 5 березня, росіяни безпілотниками атакували промзону в Основʼянському районі Харкова. Внаслідок влучання є значні пошкодження. 

Про це розповів кореспондентці Новини.LIVE речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у середу, 5 березня. 

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За словами речника, о 13:10 росіяни завдали удару по промисловій зоні в Основʼянському районі, внаслідок чого відбулося влучання по непрацюючій автомобільній базі. Внаслідок вибуху пошкоджено один вантажний автомобіль та один приватний легковий. 

За попередньою інформацією, для удару ворог застосував БпЛА літакового типу "Молнія". Внаслідок вибуху було також пошкоджено два складські приміщення. Травмованих на місці події немає.

Удар по Харкову 5 березня
Наслідки атаки дронів на Харків 5 березня. Фото: Новини.LIVE
Удар по Харкову 5 березня
Наслідки атаки дронів на Харків 5 березня. Фото: Новини.LIVE
Удар по Харкову 5 березня
Наслідки атаки дронів на Харків 5 березня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Харкові вдень 5 березня пролунав потужний вибух. В області було оголошено повітряну тривогу.

Раніше, 4 березня, російські окупанти також атакували дроном Харків. Безпілотник влучив у цивільне підприємство, пошкоджено два тролейбуси.

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