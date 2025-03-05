Атака на Харьков 5 марта - фото последствий

Атака дронов Молния на Харьков — фото последствий
Сегодня днем, 5 марта, россияне беспилотниками атаковали промзону в Основянском районе Харькова. В результате попадания есть значительные повреждения.
Об этом рассказал корреспондентке Новини.LIVE представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в среду, 5 марта.
Атака БпЛА на Харьков 5 марта
По словам спикера, в 13:10 россияне нанесли удар по промышленной зоне в Основянском районе, в результате чего произошло попадание по неработающей автомобильной базе. В результате взрыва поврежден один грузовой автомобиль и один частный легковой.
По предварительной информации, для удара враг применил БпЛА самолетного типа "Молния". В результате взрыва были также повреждены два складских помещения. Травмированных на месте происшествия нет.
Напомним, что в Харьковеднем 5 марта прогремел мощный взрыв. В области была объявлена воздушная тревога.
Ранее, 4 марта, российские оккупанты также атаковали дроном Харьков. Беспилотник попал в гражданское предприятие, повреждены два троллейбуса.
Читайте Новини.LIVE!