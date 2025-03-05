Атака на Харьков 5 марта - фото последствий

Последствия атаки дронов на Харьков 5 марта. Фото: Новини.LIVE

Сегодня днем, 5 марта, россияне беспилотниками атаковали промзону в Основянском районе Харькова. В результате попадания есть значительные повреждения.

Об этом рассказал корреспондентке Новини.LIVE представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в среду, 5 марта.

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По словам спикера, в 13:10 россияне нанесли удар по промышленной зоне в Основянском районе, в результате чего произошло попадание по неработающей автомобильной базе. В результате взрыва поврежден один грузовой автомобиль и один частный легковой.

По предварительной информации, для удара враг применил БпЛА самолетного типа "Молния". В результате взрыва были также повреждены два складских помещения. Травмированных на месте происшествия нет.

Последствия атаки дронов на Харьков 5 марта. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки дронов на Харьков 5 марта. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки дронов на Харьков 5 марта. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Харьковеднем 5 марта прогремел мощный взрыв. В области была объявлена воздушная тревога.

Ранее, 4 марта, российские оккупанты также атаковали дроном Харьков. Беспилотник попал в гражданское предприятие, повреждены два троллейбуса.