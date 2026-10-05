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Головна Харків Атака КАБами на Харків забрала життя людей, є поранені

Атака КАБами на Харків забрала життя людей, є поранені

Ua ru
5 жовтня 2026 18:03
Репортаж
Росія атакувала Харків КАБами: є загиблі та поранені
Будинок після російського удару. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 5 жовтня завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами, внаслідок яких є загиблі та десятки поранених. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, однак згодом кількість жертв зросла до п’яти.

Про це повідомив керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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  • Наслідки російського удару по Харкову 5 жовтня
    Наслідки ударів КАБами по Харкову
  • Автомобіль пошкоджений внаслідок російського удару по Харкову
    Пошкоджена автівка біля зруйнованого будинку в Харкові
  • Наслідки влучання по житловій забудові Харкова
    Пошкоджений будинок після атаки російських військ на місто
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  • Наслідки російського удару по Харкову 5 жовтня
  • Автомобіль пошкоджений внаслідок російського удару по Харкову
  • Наслідки влучання по житловій забудові Харкова

Які поранення отримали люди після ударів КАБами

За словами Віктора Забашти, у постраждалих зафіксували уламкові поранення різного ступеня тяжкості. Також медики фіксували вторинні травми та ситуаційні реакції.

Керівник Центру екстреної медичної допомоги зазначив, що всіх поранених доправили до лікарень. Частині постраждалих надали допомогу через кровотечі та необхідність протишокової терапії. Він також повідомив, що загиблими внаслідок атаки були чоловіки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що упродовж дня російські війська атакували місто керованими авіабомбами та бойовим дроном. У Слобідському районі були пошкоджені житлові будинки та виникли пожежі на складських приміщеннях. На місці одного з ударів рятувальники шукали людей під завалами п’ятиповерхового будинку.

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Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського про те, що Харків переміг Путіна. Мер заявив, що пишається кожним харків'янином та наголосив на стійкості міста в умовах російських атак.

Харків будинок війна в Україні поранення загиблі КАБ
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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