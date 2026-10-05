Росія атакувала Харків КАБами: є загиблі та поранені

Будинок після російського удару. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 5 жовтня завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами, внаслідок яких є загиблі та десятки поранених. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, однак згодом кількість жертв зросла до п’яти.

Про це повідомив керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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Наслідки ударів КАБами по Харкову

Пошкоджена автівка біля зруйнованого будинку в Харкові

Пошкоджений будинок після атаки російських військ на місто 1 / 3





Які поранення отримали люди після ударів КАБами

За словами Віктора Забашти, у постраждалих зафіксували уламкові поранення різного ступеня тяжкості. Також медики фіксували вторинні травми та ситуаційні реакції.

Керівник Центру екстреної медичної допомоги зазначив, що всіх поранених доправили до лікарень. Частині постраждалих надали допомогу через кровотечі та необхідність протишокової терапії. Він також повідомив, що загиблими внаслідок атаки були чоловіки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що упродовж дня російські війська атакували місто керованими авіабомбами та бойовим дроном. У Слобідському районі були пошкоджені житлові будинки та виникли пожежі на складських приміщеннях. На місці одного з ударів рятувальники шукали людей під завалами п’ятиповерхового будинку.

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