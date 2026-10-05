Під завалами є люди: Терехов про удар РФ по Харкову

Під завалами є люди: Терехов про наслідки атаки РФ на Харків
У понеділок, 5 жовтня, російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі. Під завалами можуть залишатися люди, пошуково-рятувальна робота триває.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.
Терехов про наслідки удару РФ по Харкову
Сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти завдали по Харкову щонайменше трьох ударів КАБами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
За словами Ігоря Терехова, пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами на станції технічного обслуговування автомобілів можуть бути люди.
Попередньо, внаслідок російських ударів у Харкові пошкоджено понад 30 багатоповерхових будинків. Також пошкоджено більш як 10 приватних будинків. Крім того, зафіксовано влучання у складське приміщення.
Наразі відомо про трьох загиблих і 39 людей поранених. За словами Терехова, серед загиблих є працівники комунального підприємства, які перебували у своєму будинку.
Новини.LIVE інформували, що внаслідок російського ракетного удару по Харкову 4 жовтня 2026 року загинув 42-річний чоловік. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, кафе, автомобілі та нежитлові будівлі.
Новини.LIVE також писали, що нещодавно Терехов заявив, що пишається кожним харків’янином, зокрема тими, хто був змушений виїхати через російські атаки. За його словами, навіть за межами міста вони душею та серцем залишаються з Харковом. Мер зазначив, що недарма Харків називають столицею незламності України.