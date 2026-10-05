Россия атаковала Харьков КАБами: есть погибшие и раненые

Дом после российского удара. Фото: Новости.LIVE

5 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами, в результате которых есть погибшие и десятки раненых. Сначала сообщалось о трех погибших, однако в дальнейшем количество жертв возросло до пяти

Об этом сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Последствия ударов КАБами по Харькову

Повреждённый автомобиль возле разрушенного дома в Харькове

Поврежденный дом после атаки российских войск на город 1 / 3





Какие ранения получили люди после ударов КАБами

По словам Виктора Забашты, у пострадавших были зафиксированы осколочные ранения различной степени тяжести. Также медики фиксировали вторичные травмы и ситуационные реакции.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи отметил, что всех раненых доставили в больницы. Части пострадавших оказали помощь в связи с кровотечениями и необходимостью противошоковой терапии. Он также сообщил, что погибшими в результате атаки были мужчины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в течение дня российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами и боевым дроном. В Слободском районе были повреждены жилые дома и возникли пожары на складских помещениях. На месте одного из ударов спасатели искали людей под завалами пятиэтажного дома.

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