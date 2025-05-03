Обстріл Харкова — кількість постраждалих зросла до 51

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок чергового масованого удару російських БпЛА по Харкову кількість постраждалих зросла до 51 особи. Серед поранених двоє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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У прокуратурі зазначили, що ввечері 2 травня росіяни атакували Харків безпілотниками.

"У період орієнтовно з 21:30 до 22:15 збройні сили РФ здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА, попередньо – типу "Герань-2", — йдеться у повідомленні.

Пожежа після обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці додали, що під обстрілами опинилися Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський райони. У місті зайнялись численні пожежі.

"Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини", — кажуть у прокуратурі.

Поліція фіксує наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Станом на ранок відомо, що поранення різного ступеня тяжкості та гострий шок отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", — підсумували правоохоронці.

Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловився щодо удару окупантів по Харкову ввечері 2 травня. Голова держави зазначив, що жодних військових цілей в районах атаки не було і росіяни вчергове били по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати