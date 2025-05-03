Кількість жертв у Харкові збільшилась до 47 осіб і серед них є 11-річна дівчинка

З'явились фото наслідків атаки на Харків — реакція Зеленського
В результаті цинічної атаки російських окупантів на Харків кількість постраждалих зросла до 47 осіб. Серед них є 11-річна дівчинка. Наші кореспонденти побували на місці атаки, а президент Зеленський висловився про обстріл Харкова.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо на цей момент
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у лікарнях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості. Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянский.
Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі. Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки.
Реакція Зеленського
Президент України висловився щодо удару окупантів по Харкову. Голова держави зазначив, що жодних військових цілей в районах атаки не було і росіяни вчергове били по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати.
"Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя", — зазначив Зеленський.
Президент України наголосив, що для захисту нашій країні дуже потрібне посилення ППО. Крім цього, потрібні сильні і реальні рішення від партнерів, які прагнуть миру.
Раніше ми повідомляли, що під час атаки ворожих безпілотників у Харкові пролунали потужні вибухи.
Крім того, у ніч проти 1 травня російські загарбники атакували Україну великою кількістю дронів та били ракетами.
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