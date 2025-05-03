Кількість жертв у Харкові збільшилась до 47 осіб і серед них є 11-річна дівчинка

Рятувальники ДСНС на місці атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

В результаті цинічної атаки російських окупантів на Харків кількість постраждалих зросла до 47 осіб. Серед них є 11-річна дівчинка. Наші кореспонденти побували на місці атаки, а президент Зеленський висловився про обстріл Харкова.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо на цей момент

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у лікарнях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості. Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянский.

Пошкоджений житловий будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі. Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки.

Пошкоджені не тільки квартири, але й авто. Фото: Новини.LIVE

Реакція Зеленського

Президент України висловився щодо удару окупантів по Харкову. Голова держави зазначив, що жодних військових цілей в районах атаки не було і росіяни вчергове били по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати.

"Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя", — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що для захисту нашій країні дуже потрібне посилення ППО. Крім цього, потрібні сильні і реальні рішення від партнерів, які прагнуть миру.

Раніше ми повідомляли, що під час атаки ворожих безпілотників у Харкові пролунали потужні вибухи.

Крім того, у ніч проти 1 травня російські загарбники атакували Україну великою кількістю дронів та били ракетами.