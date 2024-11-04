Обстріли Харківщини 3 листопада — пошкоджено будинок і супермаркет

Рятувальники на місці влучання. Ілюстративне фото: ДСНС

У Ківшарівці Харківської області внаслідок ворожого удару по пʼятиповерховому будинку зруйновано підʼїзд. Під завалами перебуває щонайменше троє людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 3 листопада.

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Обстріли Харківської області

Синєгубов уточнив, що наразі одну жінку вдалося врятувати. За його словами, аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли.

За словами міського голови Ігоря Терехова наразі відомо про 11 постраждалих.

Також мер повідомив, що у Шевченківському районі вибито багато вікон у багатоповерхівках.

"Більша частина супермаркету практично зруйнована. Дуже серйозні пошкодження мереж. Працюють комунальники та ДСНС", — додав мер.

Нагадаємо, окупанти 1 листопада декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 зазнали поранень.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни 2 листопада атакували Херсонську область — у результаті загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.