Обстрелы Харьковщины 3 ноября — повреждены дом и супермаркет

Спасатели на месте попадания. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Ковшаровке Харьковской области в результате вражеского удара по пятиэтажному дому разрушен подъезд. Под завалами находится по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 3 ноября.

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Обстрелы Харьковской области

Синегубов уточнил, что в настоящее время одну женщину удалось спасти. По его словам, аварийно-спасательные работы усложняются из-за постоянных обстрелов.

По словам городского головы Игоря Терехова, сейчас известно об 11 пострадавших.

Также мэр сообщил, что в Шевченковском районе выбиты многие окна в многоэтажках.

"Большая часть супермаркета практически разрушена. Очень серьезные повреждения сетей. Работают коммунальщики и ГСЧС", — добавил мэр.

Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.

Ранее Новини.LIVE писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.