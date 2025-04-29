Обстріл Харкова 29 квітня — постраждали 20 людей та цивільна інфраструктура

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російські окупанти ввечері 29 квітня масовано атакували Харків дронами. Зафіксовано багато ударів та пошкоджень, а кількість постраждалих досягла десятків.

Про це у Telegram розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Терехов поінформував, що було зафіксовано 16 ударів РФ по місту. Внаслідок атаки дронів постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.

"На цю хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", — додав він о 23:23.

Оновлено о 23:40

"Кількість постраждалих зросла до 30", — написав мер Харкова.

Нагадаємо, що серію вибухів у Харкові було чутно приблизно о 22:15. Перед цим містом було чутно звуки дронів.

Також ми писали, що, окрім Харкова, під атакою безпілотників опинився Дніпро. Тут теж було чутно серію потужних вибухів.