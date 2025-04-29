Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Атака РФ на Харків — десятки постраждалих і багато пошкоджень arrow

Атака РФ на Харків — десятки постраждалих і багато пошкоджень

29 квітня 2025 23:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Харкова 29 квітня — постраждали 20 людей та цивільна інфраструктура
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Російські окупанти ввечері 29 квітня масовано атакували Харків дронами. Зафіксовано багато ударів та пошкоджень, а кількість постраждалих досягла десятків.

Про це у Telegram розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Харкова 29 квітня ввечері

Терехов поінформував, що було зафіксовано 16 ударів РФ по місту. Внаслідок атаки дронів постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.

"На цю хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", — додав він о 23:23.

Оновлено о 23:40

"Кількість постраждалих зросла до 30", — написав мер Харкова.

Нагадаємо, що серію вибухів у Харкові було чутно приблизно о 22:15. Перед цим містом було чутно звуки дронів.

Також ми писали, що, окрім Харкова, під атакою безпілотників опинився Дніпро. Тут теж було чутно серію потужних вибухів.

Харків обстріли Ігор Терехов дрон Шахід-136 війна в Україні постраждалі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама